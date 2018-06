Kuulutus pälvis sotsiaalmeedias hulgaliselt vastukaja ning mõnede arvates oli sellise teate avaldamine lugupidamatu.

Let us say half of these allegations are true. 100% unnecessary. Shame to those that published this trash. https://t.co/5rMY6TdZai

"Oletame, et pooled neist süüdistustest vastavad tõele... See oli sajaprotsendiliselt ebavajalik. Häbi neile, kes sellist prügi avaldasid," pahandas üks Twitteri kasutaja.

It takes courage to tell the truth. Just because someone is dead, doesn’t mean they become a saint, and there’s no rule saying a child must forgive an abusive, unloving parenthttps://t.co/0eSKoSVnbG