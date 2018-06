27 aastat Eestis iludusvõistlusi korraldanud Tiina Jantson ei kujuta ette, et klassikalised missivõistlused toimuksid ilma bikiinivooruta. "Olen korraldanud erinevaid iludusvõistlusi ja igal aastal olen otsustanud kandidaatide järgi. Mõnes mõttes dikteerivad seda maailmavõistlused, kuhu need iludusvõistluse võitjad pärast edasi lähevad," räägib Jantson. "Enamasti on olnud bikiinivoor ikka sees. Aga näiteks "Eesti Missis Estonia" võistlusel olen peaaegu alati asendanud bikiinivooru kas spordi- või rannavooruga, kus on mingisugused konkreetsed rannariided. Maailma võistlustel on aga kindlasti neid ees ootamas bikiinivoor." Jantsoni korraldatud üritustel ei ole kunagi esmatähis olnud väline ilu, naised on saanud näidata end sellisest küljest, mis neid enim iseloomustab. "Need võistlused näitavad kandidaate hästi erineva külje pealt, kui mitmekülgsed nad on. Eriti naiste puhul, kes on läinud mehele, saanud lapsed, teinud elus karjääri, ta jääb ikka selleks sarmikaks naiseks selle kõige kõrvalt."

Kuigi väline ilu mängib klassikalistel missivõistlustel suurt rolli, peab Jantson siiski oluliseks seda, milline on missikandidaadi isiksus. "Mõni, kes on väliselt kaunis, teeb suu lahti ja on väga ebameeldiv inimene, siis sellisest ei saa mitte kunagi missi," ütleb Tiina. "Ta peab ka seesmiselt olema sõna otseses mõttes ilus. See ei ole lihtsalt sõnakõlks. Kui ta ei oska käituda, on nipsakas või uhke, dikteerib oma reegleid ja tahtmisi, siis minu võistlusel taolisest inimesest missi ei saa!"

Jantson tahab ümber lükata arvamuse, nagu oleks iludusvõistlused oma populaarsust kaotamas. "Igal pool mujal maailmas on nad väga populaarsed ja igal aastal tuleb iludusvõistlusi järjest juurde. Naised tahavad end ju proovile panna ja mingis mõttes ka teistega võrrelda. See on väga hea võimalus teha midagi sellist, milleks tal võibolla ei jätku julgust. Aga kui ta on selle ära teinud, saab ta sellest fantastilise kogemuse ja elamuse terveks eluks."