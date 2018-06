Tallinna linnavõim on pärast mitut järjestikust korruptsiooniskandaali lõpuks härjal sarvist haaranud ja võtnud selle pahe väljajuurimise oma südameasjaks. Vähemalt võib seda välja lugeda tuntud advokaadibüroo palkamisest korruptsioonivastase võitluse programmi väljatöötamiseks. Küllap kirjutavad tellimuse täitjad väärilise tasu eest valmis täpselt sellise programmi, nagu linnaisad näha tahavad ja mida pole häbi ka linnarahvale serveerida.

Samas on üldteada, et ebameeldiva probleemi kalevi alla lükkamiseks on parim vahend moodustada ümarlaudu ja komisjone. Korruptsiooniprogramm valmib alles detsembriks, ja nii on linnavalitsusel võimalus poole aasta jooksul järelepärijatele öelda, et probleemiga tegeldakse täie tõsidusega. Vaikelu nautimine on tagatud muidugi vaid juhul, kui pealinnas vahepeal uusi korruptsioonijuhtumeid päevavalgele ei uju. Pealegi ei too pelgalt programmi loomine mingeid imesid. Ilma linna tegeliku kontrollimehhanismita jäävadki riiklikud uurimisasutused korruptsioonijuhtumeid paljastama ning linnavõim saab korruptsiooni olemasolu üle üha uuesti jahmatust välja näidata.

Korruptsioonivastane võitlus on prioriteet – nii on linnavõim väitnud ja teistmoodi poleks mõeldavgi. Samas ei tee tavainimene vahet, kas seadust rikub linnaametnik, linnale kuuluva asutuse töötaja või hoopis mõni poliitik. Seetõttu pole poliitilisel linnavõimul alust väita, et nemad ei saa ega suuda vastutada kõigi asutuste ja ametnike eest. Vastupidi, nad mitte ainult ei saa, vaid ka peavad hea seisma selle eest, et kõigi linlasi teenindavate asutuste-ettevõtete tegevus oleks puhas nagu prillikivi. Kui linnal ja ettevõtteil on järelevalveorganid olemas, kuid nad ei suuda erinevalt riigistruktuuridest seaduserikkumisi avastada, siis tuleb linnavõimul peeglisse vaadates küsida, miks on linn ses osas silmapaistvalt hambutu.

Pideval kordamisel, et korruptsioonil pole pealinnas kohta võib olla sama efekt nagu hundiga ähvardanud karjapoisi puhul – lõpuks ei uskunud teda enam keegi. Sestap peab linnapea Taavi Aas pingutama ja peale komisjoni moodustamise ka muude tegudega tõestama, et tema korruptsioonivastane võitlus annab kajastamiseks ka muud ainest kui pelgalt karikatuurides.