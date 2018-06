Tiit Pruuli avaldas sotsiaalmeedias kolm aastakümmet peidus olnud karikatuuri Edgar Savisaarest. Karikatuuri autor on Marek Strandberg, kes joonistas selle 1987. aastal Savisaare loengus.

"Novembris 1987 kutsus Marju Lauristin oma filosoofiaringi tudengitele külla Edgar Savisaare, just areenile sööstnud uuendaja. Külaline esines ettekandega IMEst," meenutas Pruuli.

"Keemiatudeng Marek Strandberg joonistas juttu kuulates karikatuuri ja tahtis selle väikses žurna audikas ringi saata. Leidsin, et see pole viisakas, ja toppisin pildi portfelli. Siin ta nüüd on. Suurim karistus Savisaarele on, et keegi ei raja talle kunagi ausammast ja kellelgi pole teda enam vaja," märkis Pruuli.