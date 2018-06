Legendaarne tüdrukutebänd Nexus meenutas Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan" oma karjääri skandaalsemaid momente. Nende hulka kuulus ka paljastav fotosessioon Kroonika kaaneloo jaoks, mille tõttu tüdrukud oma peredega tülli läksid.

"Pereringis skandaalseim oli see, kui olime poolalasti ajakirja Kroonika kaanel, küll seljaga, aga mina olin 17-aastane," rääkis Helen Randmäe saates.

Tol ajal 16-aastase Janne kodus tekitas fotosessioon paraja segaduse. "Minu isa helistas Kroonikasse ja üritas takistada ajakirja ilmumist," rääkis Janne Saar. "Isale öeldi, et ajakiri on trükis ja enam midagi pole teha," meenutas ta.

"Mäletan seda situatsiooni: läksime stuudiosse, alguses olid ikka mingid riided seljas, aga kuidagi see ei sobinud. Pakuti välja, et võtame pluusid ära, oleme ainult rinnahoidjate väel. Fotograaf pakkus välja, et võtame ka rinnahoidjad ära," meenutas Helen aastatetagust juhtumit. "Me olime nii noored. Oled sellise suure ajakirja peatoimetuses, kus inimesed sind mõjutavad – lähed kaasa," arvas Janne. "Helen oli päris õnnetus olukorras, tema pidi päriselt rinnahoidja ära võtma," muigasid Janne ja Merlyn.

Noorte neidude ilu on tahetud maha müüa ka teistele väljaannetele. Poolpaljaid fotosid taheti teha ka ühele meesteajakirjale. "Me hakkasime Heleniga nutma ja läksime fotosessioonilt ära," kirjeldas Janne. "Sellised need tüdrukutebändide lood on," lisas Merka.