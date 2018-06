Viimastel kuudel on Venemaa püüdnud oma 11 MMi võõrustajalinna ära puhastada ning valmistada need ette peatseks suureks tähelepanuks. See on täiesti arusaadav käitumine. Lausa arukas. Paraku on aga tänavate “puhastamise” hulka kuulunud ka hulkuvate ning süüa ning sooja magamisaset otsivate koerte eemaldamine. Kas loomadele leiti uus kodu? Ei. Kas kohalikud võimud otsustasid hakata rakendama steriliseerimise ja kastreerimise programme? Ei. Selle asemel tehti otsus loomad lihtsalt hävitada, mõtlemata seejuures, millist piina ja kannatusi valitud hävitusmeetod neile põhjustab.

Venemaalt on meieni jõudnud info, et kodutuid koeri aetakse taga ning tapetakse kas kohapeal või siis manustatakse neile mürki, mille tagajärjel loomad aeglaselt ja piinarikkalt surevad. Koerte püüdmiseks on kasutusele võetud isegi nii-öelda jälitussalgad – inimesed, kellele makstakse iga tapetud looma pealt. Ja kõike seda jalgpalli nimel.

Kellel on pisutki kaastunnet või loogilist mõtlemist, mõistab, et juhuslike loomade tapmine ei lahenda mingilgi moel probleemi. Tegelikult võimaldab ühe piirkonna koerte tapmine samasse paika kolida hoopis mujalt tulnud loomadel, kuivõrd vabaneb ruumi ja teisi ressursse. Seni, kuni probleemi lättega ei tegelda, jäävad maailmameistrivõistlused mõttetu vägivalla nõiaringi.

Siinkohal tuleb tegutseda FIFA-l. Me näeme üha uuesti, kuidas kodutuid loomi spordi suurüritusi võõrustavates riikides tapetakse. Näiteks Sotši taliolümpiamängudel 2014. aastal tekitas kodutute koerte tapmine ülemaailmset pahameelt. Siiski ei puuduta probleem vaid Venemaad. Juhtorganina, kes valib jalgpalli-MMi võõrustajariigi, ning jalgpalli maine ülemaailmse kaitsjana tuleks FIFA-l aktiivselt seista kodutute loomade tapmise vastu.

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad, on algatanud kampaania, mis kutsub FIFAt üles oma eetikakoodeksisse loomade heaolu klauslit lisama. Vaid kahe nädala jooksul on ligi 7000 inimest üle Eesti sellele alla kirjutanud, kutsudes FIFAt üles otsekohe tegutsema. Petitsioonis palutakse, et maailmameistrivõistlusi võõrustavaid riike innustataks investeerima steriliseerimise ja kastreerimise programmidesse, peale selle tuleks panustada rohkem loomade päästmisse ja neile uute kodude leidmisse. Tänavatel loomade mürgitamine tuleb üheselt hukka mõista. Sel aastal – ehkki ma loodan, et Hispaania jõuab finaali – elan ma kaasa hoopis loomakaitseorganisatsioonidele ja vabatahtlikele, kes töötavad päeval ja öösel, et kodutuid loomi jalgpalli nimel toimuva veresauna eest kaitsta.

Kui FIFA tahab tõeline tšempion olla, siis tuleb neil otsemaid tegutseda.