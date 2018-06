Mul on sellele küsimusele vastamiseks päris hea positsioon. Nimelt andsin üle kaheksa aastat peetud ameti „Ringvaate“ toimetajana ja asusin tööle Reformierakonda, kommunikatsioonijuhi ametipostile. Esimese hooga paistab, et minuga ei juhtunud selle sündmuse tõttu eriti midagi. Peas tunduvad olevat samad mõtted, oskuseid pole juurde tulnud ja tunded on endiselt segased.

“Ka sina…”

“Nojah, eks selliseid inimesi on vist tõesti ka vaja.”

Või lihtsalt paus ja sügav ohe – no “palju õnne” siis!

Kui ma kirjutasin Facebookis, et tunnen ennast ajakirjanikuna ja ei välista, et tahan seda tööd kunagi jälle teha, tekkis kohe terav arutelu, et kui sobilik see ikkagi on. Mul on tunne, et kusagil on mingid nimekirjad, kust minu nimi on nüüd rasvaselt maha tõmmatud. Temaga on kõik.

Valdav see suhtumine siiski ei ole. Enamik inimesi, paistab, pole oma suhtumist minusse muutnud. Selle usalduse eest muidugi suur tänu! Ja mõni – enamasti poliitikataustaga inimene – on isegi kiitnud, et hea mõte, saab huvitavat tööd teha ja selle kõrvalt ka veidi Eesti asja ajada.

Miks on nii, et Eestis on osal inimestel parteipoliitikaga tegelemisel märk küljes. Üks on kindlasti mälestus komparteist, kuhu harva taheti ise astuda ja veel harvem mindi veendumuste pärast. Ma muidugi mõistan seda, aga peaks ju ka selge olema, et meil pole juba üle 25 aasta see riik, nii et ka parteisid ei tohiks enam omavahel segi ajada.

Eks Eestigi erakonnad on selle veerandsaja aasta jooksul ebameeldivate asjadega hakkama saanud. Kindlasti mõeldakse, et kui veel teaks kõike seda, mis vorstivabriku ukse taha jääb, läheks süda veel rohkem pahaks.

Astun ka parteisse?

Sama saab kindlasti öelda ka erafirmade või näiteks kohalike omavalitsuste kohta. Eestis on elu, paljuski tänu praeguste erakondade juhtimisele, arenenud isegi ootamatult hästi. Nii et midagi peab siin veel olema.

Mulle tundub, et üks osa inimesi lihtsalt ei suuda uskuda, et keegi võiks päriselt tahta parteipoliitikaga tegelda ning uskuda, et kui asju ajada maailmavaatest lähtuvalt, läheb kõigi elu paremaks. “Milline naiivsus!” hüüavad need inimesed vähemalt minu peas. Ja ei saa välistada, et ongi. Aga päriselt seda teada pole ka muud moodi võimalik, kui ise proovida. Seda ma oma naiivsuses nüüd ka teen.

Ja samamoodi nagu endisel töökohal rahvusringhäälingus kinnitan, et kui ma näen süsteemis korruptsiooni või muud ebaõiglust, siis selles ma osaleda ei kavatse ja te saate asjast ka teada.

Mult küsitakse tihti, kas seoses erakonnatööle asumisega kästakse ka parteisse astuda? Vastus on ei. Vähemalt mulle pole keegi sel teemal survet avaldanud, pigem vastupidi. Esimese hooga ma erakonnaga liitumist ei ole plaaninud, ja olen selles küsimuses võtnud mõtlemisaja, et kuulata kolleegide argumente. Kui ma peaksin mõnele erakonna enam kui 12 000 liikmest mõjuma Reformierakonna liikmena usaldusväärsema partnerina, ja saan seetõttu oma tööd paremini teha, siis võin selle avalduse ka kirjutada.

Inimesena, nagu öeldud, ma sellest ju kuidagi ei muutu.