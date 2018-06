Uuringust selgus, et umbes pooled uuringus osalenutest tunnevad end eesti keeles suheldes ebakindlalt, umbes 5-7 protsenti muukeelsest elanikkonnast ei valda üldse eesti keelt. See protsent ei tundu suur, kuid tegelikult tähendab 5-7 protsenti 12-20 tuhandet inimest, kes eesti keelest peaaegu sõnagi aru ei saa.

Kultuuriministeerium ja sotsiaalministeerium tellisid rakendusuuringu, et kaardistada täiskasvanud muukeelsete Eesti elanike keeleõppesoovid ja võimalused. Selgus, et inimesed tahavad väga keelt õppida, kuid tihtipeale saavad takistuseks raha ja aja puudumine. Saadud tulemuste analüüsimisel loodetakse jõuda efektiivsema keeleõppeni.

Kõige usinamalt õpitakse eesti keelt Ida-Virumaal. 2017. aastal oli 59% eesti keele kursustel osalenutest pärit just sealt. Aktiivne keeleõpe käib ka Harjumaal, mujal Eestis pakuvad koolitusi vähesed. Õppijate endi sõnul on peamisteks keeleoskuse parandamise eesmärkideks parema töökoha leidmine, ladusam toimetulek igapäevaelus ning Eesti kultuurielus osalemine. Üha vähem käiakse keelekursustel sooviga saada Eesti kodakondsust. 85-90 protsenti koolitusel osalejatest leidis, et nende keeleoskuse tase paranes.

Kõige suuremad keeleõppe takistajad on aeg ja raha. Enamik küsitluses osalejatest soovib, et eesti keelt saaks tasuta õppida. Täna on Eestis olukord, kus suurem osa keeleõppijatest on kõrgema haridustaseme ja parema töökohaga. Sellise olukorra jätkumine viib aga järjest suurema kihistumiseni, sest madalama haridustasemega inimesed pole saanud koolist vajalikku keeleoskust ning madal palk ei luba koolituste eest tasuda.

Töö leidmine sunnib keeleõppe katkestama

Lisaks erafirmadele pakub keeleõpet ka töötukassa. Nende koolituste eesmärk on kursuse lõpul tasemeeksami sooritamine ning õpe kestab kaua ja on intensiivne. Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR vanemteadur Epp Kallaste sõnas, et ühelt keeletasemelt teisele minekuks tuleb õppida umbes 300 tundi. Nii pikad on ka töötukassa koolitused.

Õpe toimub päevasel ajal viis päeva nädalas, et töötuks olemise aeg maksimaalselt ära kasutada. Sellegipoolest kestab kursus ligi viis kuud. See tähendab aga, et väljalangevus on suur. Rohkem kui iga neljas keeleõpet alustanu jätab kursuse pooleli. Peamiseks katkestamise põhjuseks on töö leidmine, sest siis pole enam võimalik iga päev keelekursustel käia.

Sellest hoolimata huvi eesti keele õppimise vastu kasvab. Uuringu järgi soovib järgmise kolme aasta jooksul eesti keele õpinguid alustada või jätkata umbes 50-60 tuhat inimest. See tähendab, et kursuste arv peab märgatavalt kasvama. Lisaks tahetakse juurde luua madalamate keeleoskustasemete koolitusi, sest praegu napib nii A1 kui A2 taseme kursusi. Arvestades, et enamik vähese või olematu keeleoskusega inimestest on madalama haridustasemega ja vanemad inimesed, ei saa eeldada, et nad suudavad ise õppides jõuda tasemele, mis võimaldaks neil õpet kesktaseme kursustel jätkata.

Keeleõppijad ja ka õpetajad ootavad, et loodaks veebitestid, mis võimaldavad lihtsalt ja kiirelt määrata kursusel osalejate keeletaset, sest pahatihti tuleb ette olukordi, kus juba alustanud kursuste gruppe tuleb mitmeid kordi ümber komplekteerida, kuna osalejate keeleoskustasemed on niivõrd erinevad. Kui eelmine keeletaseme test tehti kümme aastat tagasi, ei näita see enam midagi, sest aktiivsel keelekasutajal on kindlasti oskusi juurde tunud, kes aga keelt ei kasuta, sellel on palju ununenud.