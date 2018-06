Järjekordselt on häbi Eesti riigi ja Euroopa Liidu moraalituse ja kahepalgelisuse pärast. Mai viimastel päevadel kiitis riigikogu heaks arenguabi, kaubanduse ja koostöö lepingu Lõuna-Aafrika vabariigiga, mille valitsus pehmelt öeldes kiusab taga valgeid farmereid.

Riigikogu väliskomisjoni liige Henn Põlluaas osutab, et hiljuti otsustas Lõuna-Aafrika parlament võtta ära valgetele põllumeestele kuuluva maa. Ta tõdeb, et kohalik valge elanikkond on hirmul, et järgneb samasugune jõhker vägivald nagu naabermaal Zimbabwes.

Kui siiani vähemalt üritati teha nägu, et mingit valget genotsiidi ei ole, siis nüüd on Eesti asunud nende poolele, kes on riigi üles ehitanud buuride vastu. Juba mitu aastat on buurid põgenenud vägivalla eest kas Uus-Meremaale või mujale laia maailma. Allesjäänud üritavad oma perede kaitseks organiseerida enesekaitserühmi.

Valgetevastane rassism on Lõuna-Aafrika parlamendilt volituse saanud maa konfiskeerimisega ametlikuks saanud. Euroopa Liit tahab samuti sõlmida Lõuna-Aafrika vabariigiga koostöölepingut. Kui venelased tapavad Ukrainas, siis see on inimõiguste jäme rikkumine. Kui Venemaale kehtestatakse majandussanktsioone, siis Lõuna-Aafrikale pakutakse arenguabi.