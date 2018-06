Vestlusest selgub, et Edgar Savisaart hoitakse haiglas veel vähemalt paar nädalat. „Ma arvan, et tal läheb sedakorda ikka päris pikalt,” on doktor murelik. „Kindlasti vajab ta ravi ka pärast haiglast koju saamist. Tema vajab ravi regulaarselt elu lõpuni. Üksi ta enam hakkama ei saa. ”

Savisaare raviarst Peep Põdder on ekspoliitiku tervisliku seisundi kirjeldamisel põiklev ning viitab delikaatsetele isikuandmetele. „Vaadake, mina olen tema ravidoktor ja see tähendab, et tema on minu patsient, selles suhtes on mul väga keeruline midagi kommenteerida.”

Kohtuprotsessi peale on doktor pahane. „Teate, see suhtumine, et kui inimene on haiglas, siis on ta haige, ja kui saab haiglast välja, on äkki terve, on arstide jaoks täiesti vastuvõtmatu,” pahandab Põdder. „Enamus haigeid ju ravitaksegi ambulatoorselt, see ei tähenda, et nad kõike tohivad teha, kõike saavad teha. Kroonilised haigused kulgevad edasi ja süvenevad aegamööda olenemata sellest, kas patsient on kuskil kohtuprotsessis või mitte.”

Doktor Põdder on Savisaart ravinud aastast 1996 ja teeb kõik endast oleneva, et patsiendi tervist hoida. „Mina ravin teda ja jäängi ravima, olenemata sellest, mis see Evestus seal arvab või vehib edasi-tagasi.”

Dr. Peep Põdder (Hendrik Osula/Ekspress Meedia)

Doktor Põdder meenutab, et hädad ei vaeva Savisaart mitte alates kohtuprotsessist. „Selle jalaga on ta ju televiisoriski kokku kukkunud. See kõik on rahva silme all toimunud. Nüüd nagu unustatakse kõik see ära.”

Edgar Savisaare raviprotsess on olnud pikk ja vaevaline. „Näed tohutu vaeva ära, saad kuidagimoodi need veresuhkrud pidama ja hakkab jälle see jama otsast peale,” on arst heitunud. „Kui teil on olnud ulatuslik südamelihase infarkt, raske infektsioon lihasööjabakteriga, millesse enamik inimesi sureb ära, teid on hoitud kuu aeg narkoosis, teil on amputeeritud jalg, pikka aega on kestnud raske suhkrutõbi, ajukoes on infarktikolle – mõelge endale need haigused külge!” kirjeldab tohter. „Need ei kao ju üleöö, niiviisi, et kuskil keegi avaldab arvamust! Need on sajad objektiivsed uuringud!”