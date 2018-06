Venemaal läks külamees Omski oblastis Moskalenki rajoonis Luzinos pahaaimamatult aeda kartuleid maha panema ning leidis oma suureks üllatuseks maad kaevates kondid ja inimkolba, vahendab portaal Om1.ru.

Mees ruttas koju ja rääkis õudsest leiust 60aastasele abikaasale. Too vastas rahulikult, et need on tema endise mehe kondid, kelle ta tappis 21 aastat tagasi. Ta soovitas abikaasal need uuesti maha matta ja kogu asi ära unustada.

Mees ei kuulanud naist ja läks politseisse. Naine rääkis koju tulnud uurijatele, et ta oli 1997. aastal abielus 1945. aastal sündinud mehega, kes käis kaugel põhjas tööl, ning jõi end koju tulles alati purju ja peksis teda. Naisel sai ühel hetkel sellest kõrini ning ta haaras kirve ja lajatas sellega abikaasale vastu pead.

Nähes, et mees on surnud, tükeldas naine laiba ja mattis aeda maha. Ta ütles külaelanikele, et abikaasa ei tulnud töölt koju tagasi. Kuna mehel polnud sugulasi, ei hakatudki teda taga otsima.

Mõrva asjus algatati kriminaalasi ja naiselt võeti allkiri, et ta ei lahku uurimise ajal kodust.