Justin Bieber laenab oma karismaatilist häält armu- ja ihajumalale Cupidole.

24aastane poptäht kavatseb koos Mythos Studiosega linale tuua Cupido-teemalise täispika animafilmi, kirjutab Deadline. Juba on ta avaldanud Instagramis oma tegelaskuju visandi.

#cupidmovie A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Jun 5, 2018 at 6:55am PDT

Mythose kaasasutaja Scooter Braun on juhtumisi Bieberi mänedžer.

"Kui seda projekti Justinile tutvustati, läks ta kohemaid elevile," kinnitab Scooter. "Meie õnneks teab ta sarnaselt Cupidole armastusest ja üleannetustest nii mõndagi."

Mythose teine rajaja David Maisel on produtsendina kaasa aidanud nii "Angry Birdsi" filmile kui ka kahele esimesele "Raudmehele". Bieber ja Braun on varem ekraanile toonud muusikadokfilmi "Never Say Never" (2011).