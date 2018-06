"See, et Miss America organisatsioon ei soovi enam trikoovooru korraldada, on mulle suureks üllatuseks," lausub mees. Samas ei usu ta, et žürii näeb kandidaadis ilu, kui piirdudakse vaid interaktiivse vooruga, mis tähendab siis kohtunikega suhtlemist.

"Minu kogemus on nii-öelda euroopalike väärtuste ja korralduskogemuse tulemus, mistõttu ma USA missivalimisi, mis on olnud puhtalt raha- ja reklaamimängud, ei tahaks kommenteerida," lausub Eesti iluduskuninganna valimise korraldaja Valeri Kirss.

Valeri avaldab saladuskatte all, et soov on korraldada Miss Estonia 2018. "Ma sooviks leida TV ja toetajaid, et korraldada Miss Estonia finaalgala 12. novembril, tähistamaks meie missivõistluse 30. aastapäeva. Huvilisi on, kuid kaasajal ilma rahata, suuresti entusiasmist ja vaid usust, et iluaustus võiks maailma päästa, enam miskit suurejoonelist ei suudaks korraldada," tunnistab missivõistluste grand old man. Kuigi interaktiivsed videod ei tuleks Kirsi meelest kõne alla, ei ole ta veel lootust kaotanud, et missivõistlusele toetust saada.

Valeri ei arva, et missivalimised peaksid seostuma vaid välise iluga. "Vähemasti meil pole ühtki missikandidaati vaid välise ilu pärast aasta esikaunitariks valitud, julgen ma väita. Seda,et missivõistluse finalist peaks olema väliselt ilus, on vaid eelduseks,et tal võib olla šansse ka võistlus võita ja sedagi juhul,

kui tal on mõistust, tundeid ja sisemist ilu, mis peegeldub eelkõige ta silmades ja mis teeb temast õnneliku isiksuse."

Valeri Kirss kirjutas oma 2013. aastal avaldatud essees (ilmus tema enda poolt Miss Estonia 25. aastapäevaks koostatud raamatus "Eesti MissiMeistri lugu sõnas ja pildis anno 1988–2014" - toim.), et nägu ja keha peaks olema missil ilma ilmsete vigadeta. "Kaunitari nägu peaks olema sümmeetriline, mis alluks kuldlõikereegi nõuetele. Keha peaks olema proportsioonis ja kenad pikad jalad oleks suureks eeliseks." Tugevat missikandidaati iseloomustavad märksõnad rüht, elegants, sarm ja naeratus. "Nukunägu nagu Barbiel meil läbi ei lööks," lausub Kirss.

"Mina olen alati otsinud vaid õnnelikke neide, kelle silmad säravad ja kes on ka huvitavad vestluskaaslased ja kuna esikaunitari on valinud alati intelligentne ilužürii, siis olen ma alati olnud nende otsusega päri."

Kui rääkida missivalimiste lavatagusest, siis on Kirsil olnud kombeks iga missikandidaadiga alustuseks vestelda tund aega. "Seejärel palun ma teha missikandidaadil essee iseendast, mida sobiks neiul tulevikus ka oma lastele ette lugeda, talendivooru tarbeks umbes 3-4 minutilise numbri ja

väikese fotoalmanahhi tema fotogeensuse näitena."

Ameerika iludusvõistlusel on tuleval aastal ka õhtukleidivoor vabatahtlik. See tähendab, et iga osaleja saab kanda midagi sellist, mis toob välja tema isikupära ja kus ta ennast enesekindlalt tunneks. "Tundes missikandidaatide vanemaid, ei usu ma, et nad ei soovitaks neiule ägedat õhtukleiti," arvab Kirss.

"Samas on see võrdlemisi demokraatlik variant ja tore on,kui neiu saab reklaamikleidi asendada temale meeldiva komplektiga."



Eelkõige peab missitiitli võitja olema särav ja õnnelik isiksus, kellel on missioonikas mõtteviis, kes on lahke ja osavõtlik ning keda kõik toetaksid tema sotsiaalsel missioonil," räägib Kirss.