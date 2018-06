Kulturist, personaaltreener ja värskelt pisipoja isaks saanud Argo Ader rääkis "Seitsmestele", kuidas on elu väikese lapsega.

"Sa näed, kuidas oma väike poeg areneb igapäevaselt, see on huvitav aeg," rääkis Ader. "Väike väsimus käib asja juurde, et kõike ühildada - töö, kodu, lapsehoidmine. Väga kihvt aeg on, soovitan kõigile," rääkis Ader.

Oma elukaaslast ja lapse ema Maarja Kernerit kiidab mees taevani. "Maarja on tõsiselt superema. Ma isegi ei oleks uskunud, et tal sellised emainstinktid välja löövad," rääkis Ader.

Vaata videot siin.