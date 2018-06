Mõne nädala eest saime teada, et Kristiina Ojuland asus tegelema bikiinifitnessiga, kuid nüüd kuuleme, et endine poliitik on avanud ka oma isikliku televisiooni.

Nimelt postitab Ojuland oma Facebooki lehele videoid, milles pöördub oma vaatajate poole lahates nii elu ennast, rääkides toidust, armastusest, ilmast kui ka poliitikast. "Mul on Facebook´is avatud õige mitu päeva OK TV, millele ma olen palju aastaid mõelnud. Nüüd on see teoks saanud," rääkis Ojuland. "Ma natuke katsetan enne, kui ma julgen Youtube´i välja minna."

