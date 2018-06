Mu blogi on kui Donald Trump, kelle väljaütlemisi ega kirjavigu ei taha ükski inimene lugeda ja seda veel iga jumala päev. Ma olen kui Melania Trump, kes ei taha isegi oma abikaasal käest kinni hoida. Aga kui proua lubas suure suuga seda cheetost armastada ja toetada, siis pean ka mina oma lubadusest kinni ja kirjutan edasi veel vähemalt kuu aega. Ainuke erinevus minul ja Donaldil on see, et ma suudan oma vigu tunnistada ja tean, et ma ei sobi igasse ametisse.

Pärast kooli läksin Viljandi teatrikooli katsetele. Kalju Komissarov ütles karmilt ja otse peale lavavooru: "Kõik, kes te edasi ei saanud, teil tõesti pole annet!" Ja sinnapaika ma oma näitlemise ka jätsin. Enam ei tahtnud isegi Tallinna lavakasse astumist proovida. Kuid korraks siiski veel päike paistis pilve tagant, kui tänu oma odavale Baari-Madise kuulsusele sain rolli filmis "Jan Uuspõld läheb Tartusse". Mul olid seal isegi mõned laused!!! Filmisime klippi Õllesummeri ajal. Mu nimi on isegi imdb.com database's üleval. Vōin uhkusega keksida, et olen saanud ka episoodilise rolli filmis, mida keegi pole kunagi näinud. Eric Roberts oli seal peaosas.



TANTSIJA

Kevadel ja sügisel olid Linnahalli laval alati kaunid muusikalid. Nii palju, kui ma piletitele löögile sain, siis püüdsin käia ka vaatamas. Seal paelusid mind suurejoonelised tantsunumbrid. Ja nädalavahetusel higised go-go boyd Nightmani puurides lisasid samuti õli tulle. Minust pidi saama uus Kaie Kōrb.

Ma ei hakka ette lugema neid piinlikkusi, mis sai tehtud, kui end maani täis jōin ja siis ümber stripiposti tiirutasin ja keerlesin. Ka Nightmani puuridesse lubati mind aeg-ajalt võbelema. Loomulikult ei jätnud ma võimalust kasutamata. Minusugune kiikhobune liigutamas ennast veidi kõrgemal platvormil, kuhu prože valgust näitas... Ahh, olin, kui uuesti sündinud Magic Mike!

No ja siis oli mul loomulikult vaja ka Pedasse katsetele minna. Toetasin sellega pigem rohkem oma armsat naabritüdrukut Maiken Schmidti, kes kutsus mind kaasa ja kellest on tänaseks sirgunud suurepärane talent Linnateatri laval. Katsetel oli vähe poisse, kuid tüdrukuid rohkem kui Igor Mangi telefoniraamatus. Kutid pidasid lõpuni vastu, plikasid jäi iga vooruga aina vähemaks.

Ja nagu olen varem juba maininud, ma ei osanud tantsida. Kodus valmistasin ette lastetantsu, vist oli Reinuvader Rebase looke "Hüppab pall, hüppab pall, kuigi jalgu pole tal". Olin riietunud jalgpalluriks. Jüri Nael ei teadnud, kas nutta või naerda piinlikkuse pärast. Ja ükski teine kandidaat ei tahtnud ka mind kasutada oma tantsunumbris. Kui läks punktide jagamiseks, siis ma sain nullist madalama skoori. Miinus viis. Kõik teised poisid võeti sisse. Mina võtsin oma jalkakostüümi seljast ja lonkisin Laia tänava ruumidest väsinult välja.

Peale seda käisin paar aastat Viimsi rahvatantsu ringis, aga seal keerutamisest kadus huvi kiirelt. Olin nii hapra kehaehitusega, et ei jaksanud ühtegi naist tantsu lõppedes üles tõsta. Pigem võtsid nemad mu oma käte vahele lõpuakordi ajal.

Ühe võimaluse sain veel. Pigem tänu oma pealetükkivale käitumisele. Kargasin MIKA kontserdi ajal aastal 2010 lava ees nagu segane, kui tuli üks naisterahvas ja küsis, kas ma tahaks ehk ka lavale minna ja tantsida. Muidugi võtsin pakkumise vastu. Lava taga sain mustad riided ja loomamaski pähe. Ja nii ma tantsisin maailmakuulsa MIKA kontserdil Tallinnas tausta lõpuloo ajal. Ja pildi koos artistiga sain ka!

BAARI-MADIS

Ja siis tuli see saatuslik reality-saade "Baar". Sain telekasse ja kuulsaks! Unustasin kōik muud ametid. Wannabe unistus täitus. Olin tihe külaline ajalehtede veergudel. Lolli mängimine on ka töö. Ei pidanud laulma ega tanstima, piisas lihtsalt et keegi tōstis mikrofoni suu ette ja ma lasin mölal joosta. See tiitel toitis mu vajadusi.

Madis Räästas aka Baari-Madis; Elu24 peatoimetaja Anu Saagim; staarmeikar Kaia Triisa

Ja kui juba gei-klubi Angel ridadesse sattusin, siis mind paelusid vaid kuulsad inimesed, kellega kokku puutusin. Ja edevuse elasin välja loomulikult klubi Angel laval, kus ma korraldasin, lavastasin, tegin tantsunumbreid koos teiste grupiliikmetega oma drag-cabaret show "Tutti-Frutti" jaoks. See oli nii halb, kuid samas nii haigelt nauditav. Kliendid innustasid ja toetasid meid hullumoodi. See andis meie edevate grupile jōudu tervelt viieks aastaks. Kaire Vilgats, Nele-Liis Vaiksoo, Liilit Kirss olid osa kuulsatest ja kaunitest, kes esinesid koos meiega. See Club Angeli sära oli kõige magusam ja glamuursem asi maailmas, mida me kogu trupiga eales nautinud olime.



Muude ametide lisaks meeldis mulle väga ka Club Angeli ukse peal seista. See võim, mis uksel seistes käes oli, see oli võimas! Mina ju otsustasin, kes saab klubisse sisse ja kes mitte.

Disanieriks proovisin ka saada. Mind nii suur edu kahjuks ei saatnud nagu Baari-Annikat, kes just ERKI lõpetas. Sisseastumiskatsetel suutsin vaevu oma iidolite nimesid hääldada - McQueen, Givenchy ja YSL. Isegi seda ei teadnud kas Aldo oli Järvsoo või Järvesoo. Tehnilise ülesande sooritus lõppes veriste näppude ja liimiste kätega ning rikutud kangaga, mis kleepus laua küljes nagu tatt.