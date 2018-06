Island ja Rootsi on Euroopa kaks kõige õnnelikumat riiki, kuna need ühiskonnad on väga toetavad, ütlevad teadlased.

Valencia ülikooli teadlaste värskelt välja töötatud Euroopa õnneindeksi tabelis asusid kõrgetel kohtadel Põhjamaad, kirjutab Daily Mail. Oluline on seejuures teada, et antud pingerida põhineb ametlikul statistikal, mitte küsimustikel.

Teadlased testisid indeksi välja selgitamist 13 riigi andmeid kasutades. Eestit nende hulgas paraku polnud.

Tulemusi kokku lüües sai tabel järgmine (sulgudes õnneindeksi väärtus sajapunktisel skaalal):

1.-2. Island (76)

1.-2. Rootsi (76)

3. Austria (74)