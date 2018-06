Tuuli Roosma ja tema pere seiklesid mõnda aega Iraanis, nüüd plaanivad nad Eestist näidata ka oma Iraanlastest sõpradele, kes pole kunagi välismaal käinud.

Roosma kirjutab oma posituses, et otsib nõuandeid, mida sõpradele näidata: "POMMUUDIS! Meie sõbrad Fatemeh ja Mojtaba, kellega teeme Iraanis tiiru, tulevad elus esimest korda välismaale - Eestisse! Aga mida näidata iraanlastele? Vihjeks - nad pole näinud naislauljat, bikiinides päevitajaid-ujujaid, Iraanis pole ööklubisid, nad pole kunagi proovinud alkoholi (aga šampanjat tahaks proovida küll), teinud suitsu, käinud kirikus... Laduge nüüd lagedale need parimad šampanjabaarid ja külastamist väärivad näitused-kontserdid, me kaeme Eestit iraanlase silmade läbi juba sel nädalavahetusel," kirjutab naine Facebookis.

Kui sul on mõtteid, mida lahedat saab Eestis teha, anna julgelt teada!