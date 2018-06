Maailmakuulus räpp-roki-bänd Hollywood Undead pidi andma Pirita kloostris Baltikumi ainsa kontserdi. Paraku lükkub see tehnilistel põhjuste edasi

„Täna Pirita Kloostris toimuma pidanud Hollywood Undeadi kontsert lükkub tehnilistel põhjustel edasi. Bändi tuuribussil ilmnes Kaunase lähedal tehniline rike, mis ei võimalda jõuda õigeks ajaks Tallinnasse,“ kirjutab kontserdi korraldaja Facebookis.

„Hollywood Undead ja kontserdi korraldaja vabandavad publiku ees võimalike ebamugavuste pärast. Bändi managament ning korraldaja annavad uue võimaliku kontserdiaja (ehk kontserdipäeva) teada esimesel võimalusel,“ seisab postituses.

Hollywood Undead on Los Angelesest pärit räpp-roki-bänd, mis on tegev 2005. aastast. Neil on ilmunud viis albumit. Kõik bändi liikmed kasutavad pseudonüüme ning esinevad unikaalsetes maskides. Bändi kuuluvad Charlie Scene, Danny, Funny Man, J-Dog, ja Johnny 3 Tears.