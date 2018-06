Medaliga lõpetajaid on gümnaasiumides sellel aastal ligikaudu 80 võrra rohkem kui eelmisel aastal. Sihtasutus Innove on ERR-i andmetel tellinud kokku 845 medalit, mis tähendab, et tunnustuse pälvib iga kaheksas abiturient.

Lõpuklassides õpib praegu 6568 õpilast, eelmisel aastal oli neid 108 võrra vähem ehk 6460. Seda, kui palju see aasta lõpetanuid on, pole täpselt veel teada, eelmisel aastal lõpetas 6304 õpilast.

Kui vaadata medalite arvu suhtarvuna kõigist lõpuklassides õppijatest, siis saab medali tänavu kätte iga kaheksas lõpuklassi õpilane ehk 12,9 protsenti lõpetanutest.