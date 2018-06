Tallinnas Mustamäel aadressil Laki 24 saab Scandium Kinnisvara käe all uue elu ja funktsiooni Eesti Energia endine peahoone. Neljakorruselisse majja on planeeritud 121 ühe- ja kahetoalist kompaktset apartmenti, millest osad on kohandatud spetsiaalselt ratastoolis elanikele. Maja uueks nimeks saab LAAVA Apartments.

LAAVA eripäraks on väikesed apartment-stiilis sisustatud pinnad suuruses 12,5-20 ruutmeetrit, kuhu on oskuslikult mahutatud nii isiklik vannituba, kööginurk kui ka mahukas garderoob. Apartmendid sobivad nii noortele äsja Tallinnasse kolinud inimestele, kes vajavad elamiseks kompaktset ja väikeste kõrvalkuludega modernset elamispinda, kui ka kõigile teistele, kellele on oluline elamispinna funktsionaalsus ja madalad eluasemekulud. Ühetoalised apartmentid on suuruses 12,5 ruutmeetrit, kahe toa funktsiooniga apartmendid 16,8 ruutmeetrit.

Kalle Aron, Scandium Kinnisvara arendusjuht: “LAAVA maja on mõeldud kõigile neile, kes vajavad kaasaaegset, hubast aga ka taskukohast kodu Tallinnas.

Kui mikrokorterite võtmes on palju räägitud vajadusest pakkuda taskukohast elamispinda noortele, siis meie jaoks on sama oluline meeles pidada ka juba kuldsesse ikka jõudnud seeniore, kes ei soovi poolt pensioni kulutada kõrgetele talvistele kommunaalidele ruumide eest, mida nad tegelikult enam ei vaja. LAAVA maja sobib kenasti nii üksikule pensionärile, üliõpilasele aga ka paarikesele.”

„Veel enam – loome osades esimese korruse apartmentides spetsiaalsed võimalused, kus ajutiselt või püsivalt ratastooli jäänud inimesed saaksid tagasi oma iseseisvuse minna koju, millal ise soovivad. See on vabadus, mida liftita Mustamäe vanad paneelelamud täna ei võimalda. Koostöös linnaga soovime ka tulevikus piirkonda just selliseid, ka erivajadustega inimestele sobivaid apartmente juurde luua,“ lisas Aron.

Maido Lüiste, Scandium Kinnisvara tegevjuht: “Efteni käest omandatud hoone on väga heas seisukorras, kuid üürimaja kõrgendatud nõuetele vastamiseks teeme seal siiski ulatuslikke ehitustöid, et tagada vastavus kõikidele heliisolatsiooni ja sisekliima tänapäevastele nõuetele. Põneva lahenduse saab endale ka fassaad, et muuta see omanäoliseks ja lihtsalt äratuntavaks. Maja nimele iseloomulikult tuleb fassaadile magma triipe jäljendav fassaadivalgustus.”



