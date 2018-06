Kanal 2-s just alustanud “Malluka suvi” on näide lääneliku lähenemisega, samas algupärase tõsieluseriaali kohalejõudmisest Eestisse. Retsept on lihtne ja lollikindel: tuntud isik, kel on palju jälgijaid, nii austajaid kui vihkajaid. Lähivaade tema koju ja pereringi: kööki, aeda ja magamistuppa. Telegeeniline segadus, lapsed, loomad, nääklused ja pisiprobleemid.

Tõsieluseriaal kui kiirtee rikkuse ja kuulsuse juurde

Esimene edukas pere-reality oli 2002 alustanud ja kolm aastat hiljem lõpetanud “The Osbournes”, mis tegi uute põlvkondade jaoks kuulsaks rokilegend Ozzy Osbourneí ning tema esmapilgul düsfunktsionaalse, kuid tegelikult kokkuhoidva ning täitsa nunnu perekonna. Uimane ja kohmakas pereisa ning vaipu tualetina kasutavad koerad said sarja tunnusmärkideks. Ozzy Osbourne, endine alkohoolik ja narkomaan, kaebas pärast sarja lõppu küll kohtusse oma ihuarsti, kes oli talle sel perioodil tohututes kogustes ebavajalikke rahusteid välja kirjutanud.

Sellest ajast saadik on kaamerad oma perekonna ja kodu ligi lasknud väga paljud kuulsused. Samas võib taoline tõsieluseriaal omakorda olla kiirtee rikkuse ja kuulsuse juurde või siis aidata üles turgutada kunagist kuulsust. Praegu on jätkuvalt populaarne näiteks sari New Yorgis Long Islandil elava sensitiivi perest ja elust. USA lõunaosariikides elava endise minimissi Alana “Honey Boo Boo” Thompsoni ja tema ema Mama June'i elust aga tehakse juba mitmendat ülivaadatud seriaali.

Selge see, et keegi ei taha teleekraanil näha enda elu koopiat. Seega natuke ekstreemsem ellusuhtumine, reljeefsemad peresuhted, kasvõi natuke rohkem üksteise peale karjumist ja halvasti käituvaid koduloomi kulub marjaks ära.

Telesaade on loogiline jätk Malluka karjääris

Mallukas ehk Mariann Treimann, endine ajakirjanik ja pikaajaline blogija, on Eestis kahtlemata kuulsus, ühtlasi on ta vabariigi loetuima blogi kaudu kuulsaks teinud ka oma pere. Mallukas on tuntud kui otsekoheselt ja ausalt oma elust rääkija, kes kohati ei häbene paljastada arutluse käigus ka kõige intiimsemaid detaile. Tundub, et enamus tema lugejaid (välja arvatud muidugi tema kirglikud vihkajad) suudavad samastuda selle noore kahe lapse emaga Männikult, kes on avalikult ja häbenematult ebatäiuslik.

Mallukas on Instagramis või Facebookis oma ilusa eluga eputajate täielik vastand. Samas kohati üllatavalt tundlik hädasolijate suhtes, annetades palju nii eraisikuna kui korraldades abistamiskampaaniad. Ja otsekui vürtsiks satub tihti oma väljaütlemiste tõttu avalikesse skandaalidesse. Mallukas on ka andekas parodeerija, kes on koduste vahenditega teinud humoorikaid fotoseeriaid ja videosid, mis loomulikult levisid nii sotsiaal- kui “päris” meedias kulutulena.

Televisioon tundub tema elu ja senist karjääri arvestades loogiline edasiminek. Mallukas on ise välja öelnud, et oma saade on ta unistus ning sellega ka ühe katsetuse teinud. Paraku jäi tema netitelevisiooniprojekt MeluTV, kus Mallukas ise juhtis pretensioonitut naiste jutusaadet “Suure M-i Show” , lühiajaliseks. Küll osales ta eelmisel sügisel TV3 lastesaamise teemalises tõsieluseriaalis.

Seega on Kanal 2 “Malluka suvi” tema juba mitmes katse telesaatega.

Mallukat ei ole telesaate jaoks piisavalt hästi ära kasutatud

Paraku ei avalda see vähemalt esimese osa põhjal kuigi sügavat muljet. Tundub, et Mallukas on surutud formaadi poolt üsna kitsastesse raamidesse ning tema mängumaa on väike. Näeme Mallukat pereema rollis, kes osaleb koos mehe ja lastega erinevates, ilmselgelt saatetiimi poolt ettekirjutatud suvistes vabaajategevustes. Oodata on telkimist ja erinevate teemaparkide külastusi, aga esimeses osas korraldatakse suve alguse pidu oma aias.

Mallukas käib mehega kostüümilaenutuses, tellib aiapeole kõikvõimalikke atraktsioone, käib kogu perega supermarketis, kus selgub -- oh põnevust! -- et peo alguseni on kõigest nelikümmend minutit. Proovib netiinstruktsioonide põhjal teha ameerikalikku kaunistustega torti. (Pinge tõuseb! Kas tort õnnestub? Kas Mallukas suudab voolida martsipanist päevitava naise?)

Korraks ilmneb tema hea must huumorimeel. “Las jookseb ära! Sügisel saame uue”, ütleb ta supermarketis silkava lapse kohta mehele. Sekka reality-formaadile tüüpilised “pihitoolikaadrid”, kus Mallukas koos hetkel lastega kodus oleva laotöölisest abikaasa Kardoga kaamera ees “oma südant avab”. Ilmneb vist Eesti perele tüüpiline suhtedünaamika, kus naine on vähemalt kõrvalt vaadates domineeriv ning muhe ja südamlik mees on arvatavasti leidnud enda jaoks võtted, kuidas sellega toime tulla. Tekib küsimus: kas mees võib olla kael, kes naist pöörab?

Esimeses osas ühtki värvikat kõrvaltegelast veel ei tutvustata, vilksatavad küll paari tütred Mari ja Lende ning koer Lotte; aiapeo külalistest libisetakse lihtsalt üle. Kõige rohkem saab vaataja tuttavaks kindlasti Malluka ja Kardoga, kuid olles vahel blogi lugenud, tundub, et oleks võinud leida ka intrigeerivamaid ning paljude jaoks hingeminevamaid teemasid, mida paar võinuks lahata. On ju Mallukas olnud avameelne nii raseduse katkemise, adopteerimisplaanide, kõnepeetusega tütre teemadel. Rääkinud avameelselt, kuidas talub kuulsusega kaasnevat kriitikat. Jaganud mõtteid heategevusest ning sellest, kuidas osad abivajajad on teda ära kasutanud.

Seega jääb lõpuks siiski mulje, et Mallukat ja temaga kaasnevat materjali ei ole võibolla kõige otstarbekamalt ära kasutatud. Mallukas ei ole ühelt poolt nii universaalne kuulsus, kelle pereelu juba eos igaühes tingimusteta huvi peaks äratama. Teisalt ei tundu tema elus olevat ka taolisi ekstreemsusi nagu minimiss Alana Georgia “valge rämpsu” hulka perekonnal. Lõppude lõpuks: kõige huvitavam osa Mallukast on tema elu Eesti edukaima ja enimteenivama blogijana. Seda tahakski näha. Ka suvel!