"Poldarki" naistelemmik Aidan Turner paljastas, et ta ratsutab seriaalis tavapärasest lühemate jalgadega hobuse seljas.

34aastane näitleja tunnistas, et lühem hobune on valitud selleks, et Aidan pikem välja paistaks.

Turneri ratsutamisoskus on siiski muljetavaldav, arvestades, et enne "Poldarki" võtteid polnud tal hobustega mitte mingit kogemust.