Yana Toom andis ERR-i uudisteportaalile intervjuu, kus rääkis palju Eesti, Vene ja Ukraina teemadel ning tunnistas muuhulgas, et Putini Venemaa ei ole demokraatlik riik.

Küsimusele, kas NSV Liit annekteeris ja okupeeris Eesti, Läti, Leedu, vastas Toom, et mõned ütlevad ka nii. Toom täpsustas, et Eesti kaotas iseseisvuse maailmasõja tulemusena ning oli seejärel sakslaste poolt okupeeritud. Nõukogude vägede kohta poliitik aga okupeerimise terminit kasutada ei tahtnud.



Krimmi okupeerimise kohta Venemaa poolt ütles Toom, et see on "rahvusvahelise õiguse suhtes väga küsitav liitumine Venemaaga".