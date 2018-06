Sel reedel, 8. juunil Pirita kloostris toimuval Tommy Cashi ainukesel sellesuvisel soolokontserdi soojendusartistide nimistusse lisandus legendaarse Londoni plaadifirma PC Music asutaja ja produtsent A.G. Cook, kes on teinud koostööd teiste seas Charli XCX’i, Carly Rae Jepseni ja ka Tommy Cashiga.

A.G. Cook on Londonist pärit produtsent. Esinejanime taga peitub 27-aastane Alexander Guy Cook, kes on muusikamaailmas aktiivselt tegutsenud pärast keskkooli lõppu. Ülikooliaegsetest koostööprojektidest ja katsetustest ühes Danny L Harle’iga sai alguse pseudo-plaadifirma Gamsonite, kus noormehed keskendusid suures osas vokaalidele, mida hiljem lõigates ja töödeldes rütmideks komponeeriti. Cook muutus aja jooksul erinevates veebikanalites muusika levitamisega väga osavaks ning sedasi sündiski 2013. aastal plaadifirma PC Music. "Meie eesmärk on jagada nende inimeste loomingut, kes teevad teistsugust muusikat ja kohelda neid kui suurte plaadifirmade artiste," on Cook labeli kohta öelnud.

Londonist pärit produtsendi loomingus on kuulda mõjutusi nii praegustest kui ka eelmise sajandi lõpukümnendi hittidest, samuti elemente koera ja jaapani popmuusikast. Uut muusikat luues kasutab Cook algselt väga lihtsalt saunde, et harmoonia paika saada ning asub neid alles hiljem arvuti taga töötlema ning lisab vokaalidest loodud sämpleid. Tema loomingut on tihti kirjeldatud kui arvutimuusikat, mis viitab ka plaadifirma nimele – PC on ingliskeelne termin isiklikule arvutile (personal computer – toim.).

A.G. Cooki loomingust on kirjutanud mainekas Briti ajaleht The Guardian, ta on esinenud kuulsal Red Bull Music Academy festivalil ning ajakiri Dazed tõi ta 2015. aastal välja "Dazed 100" listis, kus iga-aastaselt tuuakse esile uued ja andekad noored talendid erinevatest kultuuri valdkondadest. Ta on produtseerinud Charlie XCX’i viimase albumi, mis sai salve lausa ühe päevaga ning aasta hakul alguse saanud koostööst Tommy Cashiga on kuulajateni jõudnud eesti esiräppari kaks viimast singlit "Pussy Money Weed" ja "Little Molly".

A.G. Cook astub Tallinnas üles 8. juunil, mil soojendab Pirita kloostri varemetes Tommy Cashi tema sellesuvisel ainukesel soolokontserdil. Lavale astub ka PC Musicu artist felicita ning Marta Vaarik alias Blonde Trickster.

Kuula A.G. Cook´i muusikat siin: