Eesti sajandale sünnipäevale pühendatud rändfestival Võnge 2018 jõuab kuu aja pärast Pärnumaa metsade vahele. Laupäeval, 7. juulil muinasjutulisel Vango Imedemaal aset leidev muusikapidu toob kokku põneva plejaadi erinäolisi artiste nii meilt kui mujalt.

Avalikuks on saanud Eesti ainsa rändava muusikafestivali tänavune täielik line-up. Võnkel astuval lavale kolme erineva kodumaise muusikakonkursi võitjad - "Eesti otsib superstaari" viienda hooaja võitja Rasmus Rändvee, "Noortebänd 2017" kinni pannud Rainer Ild ning "Klassikatähe 2018" tiitliga pärjatud Tanel Eiko Novikov. Samuti esinevad festivalil ARY (Norra), Tõnis Mägi, Holy Motors, Orelipoiss, EiK, Daniel Lumrberas (Hispaania), Tartu Popi ja Roki Instituut, Steps To Synaps, INGER, 4 AM ning Öömaja DJ-d. Ühtekokku astuvad muusikud üles koguni kuues erinevas esinemispaigas.

Peale ilusa muusika ootab festivalikülastajaid aga ka palju muud põnevat - alates mitmekesisest toiduvalikust ja spetsiaalsest lastalast kuni väliraamatukogu, lühifilmiprogrammi ja luulenäituseni välja. Võnge on peresõbralik festival, kuhu alla 16 aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kaasa võib võtta ka hästi käituva koera või mõne muu kodulooma. Parkimine ja telkimine on tasuta.

Lisainfot festivali kohta leiad siit.