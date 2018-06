Ettevõtte HIID looja Margit Kirsipuu rääkis, et eestimaine nõgesepulber on juba jõudnud Prantsusmaa poelettidele ning teeb silmad ette ka paljukiidetud spiruliinale.

"Kui me võtame biokeemiliselt võrdlusesse nõgese ja kõige lähedasema sinivetika Spirulina pulbri , siis just mineraalide osas teeb nõges pika puuga spiruliinale ära. Rauda on nõgeses kaks ja pool korda rohkem kui vetikapulbris. Kaltsiumi, magneesiumi ja vitamiinide kogus ületab apelsinide ja sidrunite oma kahekordselt," loetles Kirsipuu nõgese vägevaid omadusi "Vikerhommikus".

Kirsipuu sõnul pole nõgese kasvatamine söögiks pole midagi uut, näiteks on seda pikalt tehtud Soomes ja Saksamaal. Naine ise usub, et tal õnnestus nõgesemüügiga tegelema hakata just õigel hetkel ning ta loodab nõgesepulbriga jõuda ka Aasiasse, Araabia maadesse ja Ameerika Ühendriikidesse.