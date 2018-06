Mitte paljud meist ei saa öelda, et nad on elanud kolmes sajandis. Küll on kolmest sajandist vähemal või rohkemal määral osa saanud Koku Istambulova, kes on väidetavalt maailma vanim naine.

Sünnidokumendi järgi tuli hiljuti oma 129. sünnipäeva tähistanud Istambulova ilmale 1889. aasta 1. juunil, kirjutas Mirror.

Ta kaotas Tšetšeenia sõjas kaks poega. Ellu jäi vaid tütar, kes suri 2013. aastal. Memmel on 6 lapselast ja 16 lapselapselast. Istambulova abikaasa, kel õnnestus elada samuti kõrge eani, suri 10 aastat tagasi.

Naine ei häbene öelda, et ta soovinuks surra juba noores eas. Istambulova sõnul pole ta oma elus mitte ühtegi päeva õnnelik olnud. Seetõttu näeb ta oma pikaealisust lausa karistusena.

„Näen, kuidas teised inimesed söövad tervislikult ja teevad harjutusi, kuid mul pole aimugi miks mina nii kaua olen elanud,“ rääkis naine ja lisas: „See on olnud jumala tahe. Mina pole selleks midagi teinud.“

Istambulova kõrget iga tähistavad sellised ajaloolised verstapostid nagu näiteks Teise maailmasõja lõpp ja Nõukogude Liidu lagunemine. Esimese juhtudes oli ta 55aastane, kommunistliku süsteemi lagunemise ajaks oli naine aga elanud juba 102 aastat.