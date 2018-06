Saaremaa Karja koguduse õpetaja Veiko Vihuri süüdistab loomakaitsjaid luba küsimata kiriku territooriumile tungimises, et kiriklas elav kass veterinaari juurde viia.

Saarte Hääl kirjutab, et esmalt sai hädas olevast kassist teada MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu, kes saatis Vihuri juurde kiriklasse kassi järgi enda vabatahtliku. Vihurilt viisakalt kassi küsinud vabatahtlik sai enda sõnul suure sõimu osaliseks ning pidi ilma kassita lahkuma.

Kuigi nüüdseks on FIV ehk kasside immuunsuspuudulikkuse viiruse nakkusega kass lõpuks veterinaari juurde viidud, on kirikuõpetaja endiselt vihane. Vihuri rääkis, et on nördinud loomakaitsjate peale, kes tulid kiriku territooriumile luba küsimata, süüdistused kassi hooletusse ja abita jätmises olevat kirikuõpetaja sõnul aga pahatahtlikud.