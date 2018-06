Ka bändikaaslane Helen nõustus sellega, et kontserti on pikalt oodatud. "Seda juunit on nii pikalt oodatud! Jaanuarist saati, kui hakkasime visualiseerima seda ning kui esinesime Eesti muusikaauhindade galal, oli kindel, et teeme taasühinemise. Kartsin, et praegune aeg on hullem ja kiirem, aga nädal on veel ees, kõike võib veel juhtuda," naeris Helen.

Neiud on Nexuse taastulekut pool aastat oodanud ega usu siiani, et kätte on jõudnud see nädal, mil üle pikkade aastate taas rahva ette astutakse. "On vahva, kui väljas on ilus ilm ja tulekul on väga tore projekt, mida oleme juba pool aastat oodanud," lausus lauljanna Merlyn Uusküla õnnelikult. "See nädal on nüüd kätte jõudnud ja ootusärevus on suur – see paneb silmad särama."

Lauljanna Janne Saare jaoks on see projekt kindlasti kõige kaalukam, kuna neiu elab juba mõnda aega Ameerikas. Seega võttis otsustamine neiul kindlasti rohkem aega kui bändikaaslastel. Janne rääkis, et seda ärevust, mis võibolla 15 aastat tagasi enne lavale minekut teda saatis, ei ole. "Ma absoluutselt ei põe. Kujutan ette, et see saab väga lõbus olema," rääkis Janne.

Nexus annab kontserdi bändiliikmetega, kes saatsid neid ka 15 aastat tagasi. "On vahva, et meil on sama saatebänd kui Nexuse tegevuse ajal. See annab kindlasti sama tugevalt selle sama tunde tagasi," arvas Helen. Bändiliikmetest on laval trummar Boriss Hrebtukov ehk Borka, bassimängija Viljar Norman ja kitarril Kristjan Kaasik.

"Ma arvan, et see kiirgab meist ka laval olles, kui me nüüd rahva ees üles astume. Kui see poleks sama koosseis, vaid oleks niisama kokkuklopsitud võõrastest poistest, siis võibolla see sünergia poleks nii hea. Aga praegu on kõik nii orgaaniliselt kulgenud, proovid on kõik väga hästi läinud," lausus Helen.

"Need muusikud on ka kõik selle ajaga väga palju arenenud, et meil on proovid ka nii kergelt läinud. Oleme ühe korra loo ära teinud ja juba kõlab hästi," lausus Janne.

Tüdrukud arvasid, et proovide õnnestumine on seotud sellega, et midagi on jäänud mällu. "Ja mis lisab hästi palju sellist algset autentsust on see, et me kasutame vanu backtrack'e (taustamuusika - toim.), mida on küll natuke täiendatud, aga sound'id (helid - toim.) on kõik originaalid. Isegi eeskava on aastast 2006," lausus Merlyn Uusküla. "Kui inimesed ootavad midagi uut, siis meie teeme vana head asja, et hoida seda, mis Nexus kunagi oli."

Muusikaliseks vahepalaks lasi saatejuht hitti "Lubasid tulla", mille on laulnud sisse Nexus koos Koit Toomega. Tüdrukud meenutasid selle loo sündi. Helen naljatas, kuidas ta polnud Koit Toomega kordagi kohtunud, aga ühine laul on temaga olemas.

"Mul on küll mingid fännipildid koos Koiduga," meenutas Helen. "Kui ta laulis Eurovisionil, (1998. aastal, esitas laulu "Mere lapsed" - toim.), siis käis ta külas saates "Laulukarussell", kus mina tantsisin. Nii sain Koiduga ühisele pildile."

Merlyn Uusküla aga meenutas, kuidas loole salvestati vokaale ligi kuu aega. "Tavaliselt teiste lugudega käis see protsess kiiremini. Väga professionaalne tuunimine oli," naljatas Uusküla. "Võrdluseks "Nii kuum" sai kahe päevaga lauldud.

Tüdrukutebändil möödub 22. juunil täpselt 15 aastat esimesest kontserdist ja sel päeval astuvad nad üles Kose jaanitulel. "Kui me Koiduga graafikut täpsustame, siis neljast kontserdist ühel on võibolla ka Koit Toome kohal, kellega saab lava jagada," rääkisid neiud.

Kuigi Nexus ei ole 90ndate bänd, siis on nii Janne, Helen kui Merlyn üles kasvanud just selle ajastu muusika saatel: Best B4, Janika Sillamaa, Maarja, Nancy ja teised. "Kuigi Nexus pannakse 90ndate bändidega samasse patta mingil põhjusel, oleme me millenniumi-ajastu bänd," rääkis Uusküla.

Nexuse tüdrukud tunnistasid, et teismeeas sooviti salaja ikka kuulsaks saada. Helen kirjutas seda suisa arenguvestluses. Merlyn harjutas šampoonipudel käes Maarja lugude saatel peegli ees.

KAHTLASED FOTOSESSIOONID

Mis puudutab bändi skandaalsemaid momente, siis on need seotud paljastavate fotosessioonidega, mida lauljannad meenutasid.

"Lahkhelisid vanematega ma ei mäleta. Pereringis skandaalseim oli see, kui olime poolalasti ajakirja Kroonika kaanel, küll seljaga, aga mina olin 17-aastane," rääkis Helen saates.

Tol ajal 16-aastase Janne kodus tekitas fotosessioon paraja segaduse. "Minu isa helistas Kroonikasse ja üritas takistada ajakirja ilmumist," rääkis Janne. "Isale öeldi, et ajakiri on trükis ja enam midagi pole teha," meenutas Janne.

"Mäletan seda situatsiooni: läksime stuudiosse, alguses olid ikka mingid riided seljas, aga kuidagi see ei sobinud. Pakuti välja, et võtame pluusid ära, oleme ainult rinnahoidjate väel. Fotograaf pakkus välja, et võtame ka rinnahoidjad ära," meenutas Helen aastatetagust juhtumit. "Me olime nii noored. Oled sellise suure ajakirja peatoimetuses, kus inimesed sind mõjutavad – lähed kaasa," arvas Janne. "Helen oli päris õnnetus olukorras, tema pidi päriselt rinnahoidja ära võtma," muigasid Janne ja Merlyn.

Noorte neidude ilu on tahetud maha müüa ka teistele väljaannetele. Poolpaljaid fotosid taheti teha ka ühele meesteajakirjale. "Me hakkasime Heleniga nutma ja läksime fotosessioonilt ära," kirjeldas Janne. "Sellised need tüdrukutebändide lood on," lisas Merka.

Helen Randmets rääkis saates, et esineb vähe, kuid aastas ühe kontserdiga on enda austajaid ikka saanud rõõmustada. "Olen õppinud ennast klaveril saatma ning on olnud üksikuid projekte. Peamised kuulajad on aga minu lapsed." Helenil on kodus kasvamas kolm poega. 7-aastane Marlon Frei, 5-aastane Roben Thor ja aastane Joren.

Tüdrukutebänd Nexus tegutses aastatel 2003 - 2006. Esimesel tegutsemisaastal ilmus bändil debüütalbum "Nii kuum", mille nimilooga "Nii kuum" võideti Raadio 2 aastahiti tiitel. 2004. aastal sai aastahiti auhinna sama plaadi lugu "Hingetuna". Album sai 2004. aastal ka Kuldse Plaadi uue tulija kategoorias.

Ansambel andis välja kolm albumit. Nexust peetakse siiani Eesti viimaste aegade üheks edukaimaks tüdrukutebändiks.