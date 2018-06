Lauljatar Lennal ilmus uus lugu "Kolm korda". Tegemist on sügisel ilmuva Lenna kolmanda kauamängiva esimese singliga. Loo kirjutas Lenna koos Ewert Sundja ja Raul Ojamaaga.

Lenna sõnul alustas ta tööd uue muusika kallal jaanuaris. "Uue materjali produtsent on ansamblist Miljardid tuntud Raul Ojamaa ning tööprotsess on hetkel täies hoos. Raul on kui tugev õlg mu kõrval ning suurepärane loominguline partner. Kui varasemalt kirjutati mulle ports laule, siis nüüd olen ise kõige keskmes.", selgitab Lenna.



““Kolm korda” sündis sessioonist, kuhu olime kutsunud ka Ewerti. Raul oli ette valmistanud harmoonia ning biidi. Ewert võttis selle idee kohe omaks ning esimene fraas, mida ta laulis oli “kolm korda hüüdsin su nime”. See tundus meile väga tugev, mis võikski loo läbiv idee olla.”, kirjeldas Lenna uue singli sündi.

Produtsent Raul Ojamaa sõnul on koostöö Lennaga meeldiv: "Meil on hea klapp ning mõtleme muusikaliselt samas suunas. Ta on ühtlasi avatud uutele ideedele ja ei ole kinni oma vanemas materjalis. Minu jaoks on põnev kui artistid taasleiutavad oma kõla ning Lennaga on olnud kerge eksperimenteerida."

