Riigi ilmateenistus ennustab temperatuuride vaikset kerkimist. Kui täna on mõnel pool sooja vaid mõni kraad üle kümne, siis nädalavahetuseks peaks õhutemperatuur taas 20 kraadi kanti kerkima. Samuti peaks tugev tuul veidi nõrgenema.

Kolmapäeval koondub madalrõhkkond enam Venemaa piiresse ja tõusva õhurõhu foonil on meil pilverünkade ja mõne üksiku vihmahooga ilm. Öö hakul puhub veel väga tugev loode- ja põhjatuul, puhanguid on 15, öö hakul rannikul 17-18 m/s, hommikuks veidi nõrgeneb, aga päris maha ei rahune, päev on taas võrdlemisi tugeva loode- ja läänetuulega, puhanguid on 12, Soome lahe ääres pärastlõunal 14 m/s. Õhutemperatuuri miinimum langeb sisemaal varahommikuks 2..3°C-ni, maapinnal mõnel pool alla 0°C, meretuulega rannikul jääb üle 10°C, päeval on 12..17°C.

Kolmapäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Neljapäeva öösel liigub üle Eesti kõrgrõhuhari ning taevas on selgem ja ilm olulise sajuta. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 4..9, maapinnal võib 0°C ümbrusse langeda, rannikul on kuni 12°C. Päeval läheneb Soomest madalrõhulohk. Pärastlõunal on väike hoovihma võimalus. Lääne- ja edelatuul tugevneb, pärastlõunal on puhanguid 14-15, õhtul põhjarannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 17..22°C-ni.