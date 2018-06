„See pole sinu süü. Küsi isa käest!“ kirjutas USA tippdisainer Kate Spade enne enesetappu oma 13aastasele tütrele. Tema vanem õde tunnistab, et traagilist lõppu oli oodata – Kate kannatas juba aastaid depressiooni all. Kuid teiste pereliikmete kinnitusel pole see tõsi.