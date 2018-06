Napilt kolm kuud tagasi kokku pandud rokkbänd Must Hunt on juba saanud valmis oma esimese kauamängiva.

Musta Hundi idee on tiksunud juba umbes poolteist aastat, kuid reaalselt sai kokku pandud napilt kolm kuud tagasi. Ansambli koosseisu kuuluvad trummar Marko Atso, kitarristid Brad Jurjens ja Simo Atso, bassist Toomas Pihel ning lauljaks on Ziggy Wildi solistina tuntud Laura Prits.

Ligi kolm kuud kokkumängimist ja stuudiotööd on viinud niikaugele, et 20. juunil näeb ilmavalgust bändi debüütalbum "Ei allu!", mille kõikide lugude – neid tuleb plaadile neliteist – muusika autor on Marko Atso. "Ma tean Musta Hundi puhul täpselt, mida ma teen. Nullist lõpuni välja. Me oleme üks ausa muusika, julge karisma ja sütitava energiaga õige rock-bänd. Esimene kontsert on seljataga ja see bänd on valmis."