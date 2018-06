Venemaa keelustas eelmisel aastal Jehoova tunnistajate usulahu, mistõttu on mitmed tunnistajad Eesti riigilt asüüli palunud. Politsei- ja piirivalveamet püüab Eesti Ekspressi andmetel aga kohtule selgeks teha, et uskuda saab ka salaja ning venelastest Jehoova tunnistajad tuleks kodumaale tagasi saata.

Eesti ja enamik teisigi riike on korduvalt Venemaal toimunud inimõiguste rikkumisi hukka mõistnud. Samasse ritta läheb ka Jehoova tunnistajate tagakiusamine nagu nende arreteerimine ja kodude läbiotsimine. Nüüd, kui mõned Jehoova tunnistajad on Eestisse põgenenud, on aga Eesti riik (vähemalt PPA kujul) meelt muutnud ja tahab põgenikud Venemaale tagasi saata.

