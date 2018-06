Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross läheb pooleks aastaks Harvardi ülikooli uurimistööd tegema ja lahkub riigikogust alates 14. juunist.

Krossi asendusliige riigikogus peaks olema Rait Maruste, kes aga ei soovi aktiivsesse poliitikasse naasta ja jätkab tööd Riigireformi sihtasutuses. Krossi asendusliikmena tuleb riigikogusse Vilja Toomast.

Harvardi University Law School Berkman Kleini interneti ja ühiskonna uurimiskeskus on andnud Eerik-Niiles Krossile stipendiumi, et osaleda uurimistöös. Harvardi ülikool on on vaheldumisi Stanfrodi ülikooliga olnud viimastel aastatel maailma ülikoolide pingereas esimesel või teisel kohal. Stanfordi ülikoolis on sarnase stipendiumiga praegu ametis Toomas Hendrik Ilves.

Keskus valib igal aastal välja paarkümmend stipendiaati erinevatest riikidest, kes töötavad enda välja pakutud uurimisteemadel. Eerik-Niiles Krossi teemaks on demokraatlike valimiste kaitsmine ja nendevastaste rünnakute tõkestamine. Uurimiskeskus soovib välja töötada vastava manuaali, mis vaatleb erinevate riikide kogemusi ja esitab soovituste paketi demokraatliku maailma riikide valimissüsteemide kaitsmiseks.

“Mul on suur rõõm võtta vastu nii suur väljakutse, eriti kuna teema, millega ma süvitsi tegelema hakkan on ülimalt päevakajaline. Olen olnud aastaid nii Venemaa mõjutustegevuse jälgija kui mõjutusobjekt. On tore, et Harvard soovib seda kogemust kasutada. Et saaksin sellele täielikult pühenduda, pean loomulikuks, et riigikogus esindab sel ajal valijaid keegi teine. Küll olen keskusega juba kokku leppinud, et riigikogu valimiskampaania ajaks saan olla jälle Eestis ja kandideerida valimistel ning erakonda aidata. Uurimistöö kõrvalt jätkan Eesti ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks pürgimise kampaaniat presidendi nõukoja liikmena. Ses vallas on plaanis veel mitu reisi Aafrikasse ja ÜRO peakorterisse”, ütles Kross.

“Mul on hea meel, et Eerik-Niiles Krossile on antud kõrgetasemeline stipendium mainekas ülikoolis. Ootame teda tagasi kandideerima riigikogu valimistel, et omandatud teadmised Eesti heaks rakendada,” märkis Reformierakonna esimees Kaja Kallas.