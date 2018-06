Noor paidelanna põhjustas 2016. aasta novembris raske liiklusõnnetuse, mille tagajärjed siiani ta hinge närivad.

Kati (nimi muudetud) hakkas veokist möödasõitu tegema, kui paariks sekundiks hõivas tema tähelepanu kõrvalistmel helisenud telefon, kirjutab Eesti Ekspress. Järgmisel hetkel olid ­vastutuleva auto tuled kui kaks prožektorit tema näos ja käis hirmus pauk, Kati sõnul olid need tema elu kõige hullemad minutid.

Õnneks ei saanud Kati põhjustatud liiklusõnnetuses keegi surma, kui teises autos istunud mehel on nüüd osaline töövõimetus ning Kati peab talle kompensatsiooniks maksma 10 000 eurot. Naine mõistab, et õnnetus oli tema süü, kuid kuna Kati ei põhjustanud seda tahtlikult, on tal raske leppida teadmisega, et tal on nüüd kurjategija tiitel.