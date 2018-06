Liinibussi poolt teelt välja surutud harrastusjalgrattur Jürgen Ligi (pildil) saatis Tallinna Linnatranspordi AS direktorile Enno Tammele tagasi nende poolt saadetud Ivo Parbuse raamatu „Bussiga läbi ajaloolise Tallinna“ ja ta kaalub linnapea Taavi Aasa poole pöördumist.

„Enno Tamm, Tallinna Linnatranspordi AS direktor, vastas lõpuks mu meilile. Sõida bussiga! Me siin oleme üks kamp, ei kavatsegi bussijuhile midagi öelda, võtame hoopis vanalt korruptandilt maksumaksja raha eest raamatuid ja ühe anname sulle,“ teatas poliitik Jürgen Ligi. Tema saadab raamatu Tammele tagasi.Ligi pöördus TLT poole pärast seda, kui 23. mai õhtul oli liinibuss tekitanud liiklusohtliku olukorra Paldiski maanteel ja teda teelt välja surunud. TLT kinnitab, et too buss töötas kella 18.31-ni 5. liinil, lõpetades Männiku dispetšerpunktis, edasi suunas liikluskorraldaja bussi Hobujaama dispetšerpunkti. Ligi sõnul nõuab ta välja busside graafikud, et aidata firma ta jõhkrutseva töötajani, kuna firma ise seda teha ei taha. „Normaalne firma otsiks juhi ise üles, teeks talle hoiatuse ja annaks avalikkusele ja firma sissegi sõnumi, et kaasliiklejate ründamist ja ohustamist ei aktsepteerita. Praegu antakse vastupidine sõnum,“ rääkis Ligi.

„Kuna kõikidel olevat ka GPSd, on eriti lihtne kindlaks teha, kes sõitis 23.mai õhtul 740 TAK bussist mõnikümmend sekundit ees. Ehk on seal registreeritud ka reeglipäratu peatus, mis mu tee lõplikult sulges,“ sõnas Ligi. Kui vastust ei tule, lubab Ligi pöörduda linnapea Taavi Aasa poole.

TLT avalike suhete spetsialist Urmas Tooming ütles, et humoorikas võtmes Tallinna bussiliikluse eilset päeva käsitlev raamat kingiti Jürgen Ligile lootuses, et selle lugemine mahendab tema suhtumist ühistransporti, millel on Tallinnas pikk ja tähelepanuväärne ajalugu.