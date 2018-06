Riigi peaprokurör Lavly Perling ütles, et prokuratuur kavatseb vaidlustada kohtu teisipäevase otsuse lõpetada menetlus Keskerakonna endise juhi Edgar Savisaare suhtes.

"Kuus arsti ütlesid meile ekspertiisi raames, et Edgar Savisaar on võimeline kohtuistungitel osalema. See oli meie jaoks kindlus, et meditsiin on andnud hinnangu, et, jah, me saame kohtuistungiga edasi minna," ütles Perling "Aktuaalses kaameras", vahendab ERRi uudisteportaal.

"Meie ülesanne on ühelt poolt kohtuotsust aktsepteerida. Teiselt poolt, täna ei ole kedagi õigeks mõistetud ja mis veel olulisem, ega prokuratuuri ja kaitsepolitsei ülesanne on kokku koguda tõendid ja viia need õigusemõistmiseks kohtu ette ja seda me oleme teinud," lisas ta.