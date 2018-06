Õiguskantsler Ülle Madise ütles riigikogus toimunud riigireformi arutelul, et vaja on riigimehelikku juhtimist igal tasandil ehk seda, et igaüks teeb oma tööd iga päev väga hästi.

Riigimasina hooldamiseks tegi õiguskantsler mitmu ettepanekut, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Näiteks soovitas ta loobuda tegevustest, mida pole vaja teha, nagu seaduste ümberkirjutamine ja sisulise mõtteta aruandlus. Lisaks soovitas ta lõpetada euroraha pööritamiseks mõeldud projektid, mille eesmärk on tõhustada, parandada ja edendada. Selleks peetavad koosolekud ja kulutatud töötunnid on tema sõnul raiskamine.