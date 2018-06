„Eks kiirus ja sõidumaneerid olid valed ja juhil oli ka luba värske. Ju kambavaim nad kaheksakesi autosse ajas. Mõeldi, et ah, mis see siis on, lähme käime ära,“ räägib ema, kelle tütar viibis sõiduautos, mis sõitis nädalavahetusel ühes kaheksa neiuga kraavi.