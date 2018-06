Tšernobõli tuumaelektrijaama lähedal metsades lahvatasid metsapõlengud, vahendavad Ukraina uudisteportaalid Unian ja Obozrevatel.

Ehkki tuli levib äärmiselt ohtlikus piirkonnas, tuumajaama ümbritsevas Punases metsas, ei ole kiirgusohu kohta hetkel infot. Kokku on tulekahjud kolmes erinevas punktis ning teisipäevaõhtuse seisuga põleb umbes 10 hektarit maad. Kohapeal hoiavad tuld kontrolli all üle 100 tuletõrjuja ning mitu lennu- ja tuletõrjemasinat. Võimude sõnul on tuletõrjujate ohutus radioaktiivses piirkonnas tagatud. Kustutustöid raskendab aga tuuline ilm.

Kiievist on tulnud teated mõnedest õppeasutustest, mis ei luba lastel igaks juhuks õue minna, ent Ukraina haridusministeerium sellist käsku välja andnud ei ole. Tugev tuul puhub Tšernobõli alalt suunaga Kiievi poole.