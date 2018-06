Tšernobõli tuumaelektrijaama lähedal metsades lahvatasid metsapõlengud, vahendavad Ukraina uudisteportaalid Unian ja Obozrevatel. Üks eestlaste reisiseltskond sattus sündmuste keskele, kuid pääses tervelt.

Ehkki tuli levib äärmiselt ohtlikus piirkonnas, tuumajaama ümbritsevas Punases metsas, ei ole kiirgusohu kohta hetkel infot. Kokku on tulekahjud kolmes erinevas punktis ning teisipäevaõhtuse seisuga põleb umbes 10 hektarit maad. Kohapeal hoiavad tuld kontrolli all üle 100 tuletõrjuja ning mitu lennu- ja tuletõrjemasinat. Võimude sõnul on tuletõrjujate ohutus radioaktiivses piirkonnas tagatud. Kustutustöid raskendab aga tuuline ilm.

Kiievist on tulnud teated mõnedest õppeasutustest, mis ei luba lastel igaks juhuks õue minna, ent Ukraina haridusministeerium sellist käsku välja andnud ei ole. Tugev tuul puhub Tšernobõli alalt suunaga Kiievi poole.

Eestlane Valmar oli sõprade seltskonnaga samal ajal Tšernobõli ja Prõpjati mahajäetud linna suunal ekskursioonil, kui tulekahju hoogu koguma hakkas. Eestlased tuld lähedalt ei näinud, kuid olukord oli tõsine. „Paistis, et tähtsamad direktorid olid alguses suht paanikas,“ kirjeldab Valmar. Reisigruppide giidid olid omavahel pidevas ühenduses ja kui põleng lahvatas, suunati kõik turistid kärmelt piirkonnast välja. „Nägime suitsu suht kaugelt ja järjest hullemaks läks. Evakueeriti kõik turistid ja isegi osad kohalikud inimesed viidi ka minema,“ räägib Valmar. (Tšernobõli läheduses elab endiselt mitusada inimest - toim.)

Eestlaste reisiseltskonnaga on kõik hästi, pärast evakueerimist tehti neile ülevaatus ja nende tervislik seisund tunnistati korras olevaks. Valmar räägib, et tal on kahju, et ei jõudnudki Tšernobõli lähedale. „Sõitsime selle jaoks autodega ligi 1800 km maha,“ on eestlane pisut pettunud.

Ärevast vahejuhtumist hoolimata on Valmar Ukraina reisiga väga rahule jäänud ning kavatseb seda järgmisel aastal ka korrata.