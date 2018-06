Täna esines Pirita kloostris hetke üks maailma kuumemaid metalbände Stone Sour koos karismaatilise liidri Corey Tayloriga.

Stone Sour Pirita kloostri varemetes (Tiina Kõrtsini)

Stone Souri asutasid 1992. aastal Corey Taylor, keda laiem avalikkus teab kui Slipknoti vokalisti, ja Joe Eckman. Bänd jäi aga toppama üheksakümnendate lõpus, kui tuule sai tiibadesse Slipknot. Stone Souri taastulemine algas 2002. aastal, kui salvestati omanimeline debüütalbum, millega bänd teenis kaks Grammy nominatsiooni ning album müüs end kuldplaadiks. Järgnes pooleaastane tuur ja taaskord Slipknotist tingitud väike paus.

2006. aastal naases Stone Sour albumiga "Come What(ever) May". Albumi teine singel "Through the Glass" tõusis USA Mainstream Rock Chart tabeli kõrgeimale kohale ning seda müüdi plaatinaplaadi normi vääriliselt. Lugu tõi bändile ohtralt tuntust ja eetriaega raadiotes.

Neli aastat hiljem järgnenud albumi "Audio Secrecy" produtseeris Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Velvet Revolver, Rush, Alice in Chains). 18 lugu sisaldava albumi tuntuimaks looks kujunes teine singel "Say You'll Haunt Me".

Tänavu suvel ilmunud album "Hydrograd" pälvis kriitikutelt ohtralt kiidusõnu ja nagu bändimehed on ise tunnistanud, siis album on meloodilisem ja rohkem rock-n-roll kui eelmised kauamängivad.