Pärast seda, kui USA lahkus Iraani tuumakokkuleppest, on riik asunud valmistuma taas täiskäigul uraani rikastama, vahendab BBC. Seda siiski vaid juhul, kui kogu kokkulepe koost laguneb.

Iraani tuumaagentuuri juht Ali Akbar Salehi rääkis ajakirjanikele, et alanud on arendustööd, et ehitada Natanzi tuumakompleksi uued tsentrifuugid. Sellest ei ole mingit saladust tehtud ning ÜROd on plaanist teavitatud.

Salehi selgitas, et kokkuleppe järgi peaks see protsess pidanud toimuma palju aeglasemalt ning võtma aega kuus kuni seitse aastat. Tegelikkuses võtaks see aga aega ainult mõned kuud. Ta kinnitab, et Iraan käitub igati kokkuleppe piirangute ja reeglite raames ning rõhutab lisaks, et see kõik on hetkel nagunii kõigest spekulatiivne. Kokkulepe püsib endiselt, kuid Iraan on mures, sest kokkuleppe võtmepartner USA astus Donald Trumpi juhtimisel sellest välja. Iraan ei hakka tema sõnul veel midagi ehitama, kuniks on teadmine, et tuumakokkuleppes osalevad teised riigid sellele kindlaks jäävad.

„Kui see kokkulepe koost laguneb - palun pange tähele, kui see koost laguneb - ja kui me otsustame uued tsentrifuugid rajada, siis ehitame uut tüüp tsentrifuugid. Kuid hetkeseisuga jääme ikkagi tuumakokkuleppe raamidesse,“ rääkis Salehi. Kokkuleppe järgi ei ole Iraanil keelatud tsentrifuuge ehitada, kuid käiku ei tohi need enne 2025. aastat minna.