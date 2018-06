Eestis avati esimene kaasaegne broneerimissüsteem, kust saab oma lemmikartisti palgata esinema nii privaatkontserdile, pulma kui sünnipäevale. Artistide nimekirjaga tutvudes selgub, et artistid oskavad hinda küsida: näiteks vastselt Eesti järgmiseks superstaariks kroonitud Uudo Sepp küsib 50-minutilise etteaste eest 1200 eurot.

Uudo on nõus esinema nii sünnipäevadel, restoranides ning firma- ja klubiüritustel. Uudolt saab hetkel tellida vaid 50 minuti pikkuse etteaste. Noormees lubab akustilises setis mõnusat romanssi ja iseäralikku improvisatsiooni, see tähendab, et ta laulab sellest, mida näeb, või mida tahetakse. Näiteks võib Uudo improviseerida sünnipäevalaule või laulda hetkedest, mis tema meeli erutavad.

Talendisaate superfinaalis teiseks jäänud Sissi Nylia Benita on nõus esinema nii pulmades, sünnipäevadel, firma- ja klubiüritustel. Sissi esineb akustilises võtmes kuni tund aega ning küsib selle eest 1000 eurot.