Läinud reedel toimus Tallinnas, Tatari Uuskasutuskeskuses Tommy Cashi esinemisriiete heategevuslik pop-up müük, mille eesmärk oli saadud müügituluga toetada Eesti Loomakaitse Liidu tegevust. Täna andis räppar organisatsiooni esindajale Karjamaa koerte jalutuspargis üle toetustšeki summas 610 eurot.



“Mul on hea meel, et sain abiks olla,“ räägib Tommy Cash annetuse ja sellega seonduva heategevusliku müügi aktsiooni kohta. „Loomulikult oleksin soovinud, et summa oleks suurem olnud,” tõdeb muusik, aga lisab, et kui tulevikus on tal võimalik sarnaselt aidata, siis plaanib seda kindlasti teha. “Olen kindel, toetus läks õigesse kohta ja tänan kõiki fänne panuse eest.”



Eesti Loomakaitse Liidu Harjumaa piirkonnajuht Katrin Lehtveer sõnab, et Tommy Cashi heategevusliku pop-up müügi mõte tuli väga positiivse üllatusena.

“Oleme isemajandav organisatsioon ning iga annetus on meile kullahinnaga. Ravikulud on kõrged ning teinekord on juhtumeid, kus meie käed jäävad lühikeseks. Oleme väga tänulikud, et selliseid asju tehakse ja meid ikka meeles peetakse,” ütleb Lehtveer.



Tommy Cash, kes on tuntud kui suur hobuste fänn, annab sel reedel, 8. juunil Tallinnas, Pirita kloostri varemetes sellesuvise ainukese soolokontserdi. Kontserdil astuvad üles ka legendaarse UK plaadifirma PC Music artist felicita ja Blonde Trickster, kelle taga seisab kunstnik ja DJ Marta Vaarik.

Eesti Loomakaitse Liit sai alguse 1929. aastal ning taasloodi tänasel kujul 2011. aastal. Liit koondab erinevate loomaliikidega tegelevaid organisatsioone, kes austavad loomakaitse ja halastuse põhimõtteid.