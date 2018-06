Suvisel ajal ei tasu õhtu nautimiseks nädalalõppu oodata. Head ja paremat toimub linna peal vaat et igal õhtul. Nii on levinud üle pealinna ka arusaam, et neljapäev on uus reede. Seda ikka põhjusel, et igal neljapäeval ootab Lounge Deja Vu's kõiki tulikuum Brazilian Nights live-peoõhtu, mil laval lahutavad külastajate meelt mehed Braziiliast ehk bänd MADE IN BRAZIL.

Bändi nimi ütleb kõik. Neljapäeva õhtuti vallutavad lava mehed lõunamaalt, kes juba oskavad pidulised käima tõmmata.

Nii võis ka möödunud neljapäeval läbi kogu öö nautida suviseid Ladina-Ameerika rütme ja tantsida varahommikuni.

Vaata pilte!