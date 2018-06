Üks väidetav ohver ütles uurijatele, et Weinstein piiras teda hotellitoas ning vägistas ta. Teine süüdistaja, endine näitlejanna Lucia Evans, väidab, et Weinstein sundis talle mehe kabinetis 2004. aastal oraalseksi tegema.

Eelmisel nädalal võttis kohus mehe vahi alla, kuid ta vabastati ühe miljoni dollari suuruse kautsjoni vastu. Weinsteini on seksuaalses kuritarvitamises süüdistanud üle 70 naise, kuid praegu tegeletakse kahe naise juhtumitega 2004. ja 2013. aastast.

Harvey Weinstein jalutas täna New Yorkis kohtusse naerusuil ning ei tunnistanud end süüdi vägistamises ja teistes seksuaalkuritegudes, milles kaks naist teda süüdistasid.

66-aastane Weinstein on eitanud kõiki süüdistusi, mille kohaselt ta naisi mittekonsensuslikesse seksiaktidesse sundis. Mehe advokaat Benjamin Brafman on kahtlustuse alla pannud Weinsteini väidetavate ohvrite usaldusväärsuse ning usub, et suudab Weinsteini nime puhtaks pesta.