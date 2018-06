Lugeja: Savisaar tõestas taas, et tema võib endale kõike lubada

"Nagu arvata võis, lõppes see kohtuprotsess Edgari võiduga. Selge see, et selle võib prokurör edasi kaevata, aga mõtet sellel pole. Savisaar on järjekordselt tõestanud, et tema võib endale kõike lubada," kirjutab lugeja Õhtulehe artikli "Savisaare protsessi lõpp: kohtu hinnangul ei suuda ta istungitel osaleda ega karistust kanda" kommentaariumis.

"Kui Savisaar läks 1991. aastal teletorni juurde ülikonnas, ilma relvadeta, tankidele vastu, siis nüüd astus ta invaliidina Eesti kohtusüsteemi vastu. Mis sellest, et mõlemal juhul oleks ta justkui pidanud kannataja pool olema ja lüüa saama. Selge on see, et kui see kohtuasi oleks veel ja veel kestnud, siis oleks ju maksumaksja raha raisatud veel ja veel ja kes teab, kui kaua. Ega kohtul ikka midagi teha ei ole, kui inimesel tervis äkki halveneb, olenemata igasuguste ekspertkomisjonide arvamusest, siis ikka ei saa inimest süüdi mõista. Kohus peab sellega arvestama, olgu siis need tõendid fabritseeritud või mitte."